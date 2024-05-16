Летевший из Костаная в Алматы самолет экстренно сел в Астане: умер один из пассажиров

Вчера в Астане скончался один из пассажиров рейса, летевшего из Костаная в Алматы и экстренно приземлившегося в столице, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании FlyArystan, вчера во время полета один из пассажиров почувствовал себя плохо. Бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни.

Согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту. Затем вместе с врачом бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора, рассказали в авиакомпании.

"По решению командира самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру. Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт.

К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира. Авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким пассажира", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая в Костанайской области судно типа Ан-2, принадлежащее авиакомпании "Навигатор", после взлета резко потеряло высоту и съехало на водоем. В Сети появилось видео жесткой посадки борта. Видно, как судно начинает приземляться на воду, а затем переворачивается через нос самолета.

Позже выяснилось, что борт перевозил пациента с инфарктом. Отмечалось, что пациент при ЧП не пострадал, его доставили в больницу в Аркалыке.