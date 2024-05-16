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Летевший из Костаная в Алматы самолет экстренно сел в Астане: умер один из пассажиров

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Пассажиры стоят в проходе на борту самолета
Салон самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера в Астане скончался один из пассажиров рейса, летевшего из Костаная в Алматы и экстренно приземлившегося в столице, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании FlyArystan, вчера во время полета один из пассажиров почувствовал себя плохо. Бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни.

Согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту. Затем вместе с врачом бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора, рассказали в авиакомпании.

"По решению командира самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру. Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт.

К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира. Авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким пассажира", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая в Костанайской области судно типа Ан-2, принадлежащее авиакомпании "Навигатор", после взлета резко потеряло высоту и съехало на водоем. В Сети появилось видео жесткой посадки борта. Видно, как судно начинает приземляться на воду, а затем переворачивается через нос самолета.

Позже выяснилось, что борт перевозил пациента с инфарктом. Отмечалось, что пациент при ЧП не пострадал, его доставили в больницу в Аркалыке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101337-letevshiy-iz-kostanaya-v-almaty-samolet-ekstrenno-sel-v-astane-umer-odin-iz-passazhirov/

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