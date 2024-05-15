Ввести исключение из ПДД специально для китайских туристов предложили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области предлагают сделать определенное исключение из правил дорожного движения для китайских туристов, передает YK-news.kz.

Как пишет издание, после встречи с китайскими бизнесменами и туроператорами в ВКО удалось привлечь первые группы туристов. Однако у гостей, предпочитающих путешествовать на личных авто, возникли определенные трудности.

В Казахстане на законодательном уровне запрещена полная тонировка автомобилей, в КНР таких ограничений нет. Очевидно, что ради одного путешествия ни один владелец не будет переоборудовать свой автомобиль.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев предложил ввести исключение для китайских туристов.

"Китайские туристы предпочитают путешествовать на личном автотранспорте. Есть один вопрос, который необходимо решить. Дело в том, что в Китае не запрещается использование полной тонировки на автомобилях, а у нас в стране это запрещено.

Поэтому мы внесли предложение через областной департамент полиции сделать определённые исключения именно для китайских туристов. Возможно, при въезде через границу выделить им специальную маркировку с обозначением срока пребывания в Казахстане для того, чтобы их не штрафовали", - пояснил аким.