Полярное сияние засняли жители Актюбинской области

Жители одного из районов Актюбинской области засняли на фото необычное для этих мест явление - полярное (северное) сияние. В планетарии объяснили, почему оно было видно здесь, передает "Диапазон".

Как пояснили журналистам в Актюбинском планетарии, Актюбинская область находится на 50 градусе северной широты, но в некоторых районах полярное сияние в ночь на 11 мая тоже было видно, хотя оно возникает в небе между 60° и 75° северной и южной широты.

То есть над Антарктидой, Аляской, Канадским архипелагом, Гренландией, Исландией, северной частью Скандинавского полуострова.

"По словам Виталия Кима, научного сотрудника астрофизического института, кандидата физико-математических наук, с которым мы связались, мощные вспышки на Солнце порождают полярное сияние, его можно наблюдать даже в приэкваториальных зонах.

Например, северное сияние иногда наблюдают на Кубе, широта которой примерно 20 градусов северной широты. Активность солнца длится примерно 4 года. Максимум активности прогнозируется в 2025, потом будет спад", - рассказала замдиректора планетария Бибигуль Мустафина.

В дни активного солнца специалисты рекомендуют людям, склонным к метеозависимости, избегать стрессов и следить за своим здоровьем. Они предупреждали, что грядет магнитная буря высшего, пятого уровня.

В это время могут возникать неприятные ощущения, головные боли, слабость и изменения в артериальном давлении, связанные с возможным замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей.

Отметим, северное сияние в ночь на 12 мая наблюдали также в ряде регионов России.