Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полярное сияние засняли жители Актюбинской области

Опубликовано:

Северное сияние в Актюбинской области
Северное сияние в Актюбинской области. Фото: diapazon.kz

Жители одного из районов Актюбинской области засняли на фото необычное для этих мест явление - полярное (северное) сияние. В планетарии объяснили, почему оно было видно здесь, передает "Диапазон".

Как пояснили журналистам в Актюбинском планетарии, Актюбинская область находится на 50 градусе северной широты, но в некоторых районах полярное сияние в ночь на 11 мая тоже было видно, хотя оно возникает в небе между 60° и 75° северной и южной широты.

То есть над Антарктидой, Аляской, Канадским архипелагом, Гренландией, Исландией, северной частью Скандинавского полуострова.

"По словам Виталия Кима, научного сотрудника астрофизического института, кандидата физико-математических наук, с которым мы связались, мощные вспышки на Солнце порождают полярное сияние, его можно наблюдать даже в приэкваториальных зонах.

Например, северное сияние иногда наблюдают на Кубе, широта которой примерно 20 градусов северной широты. Активность солнца длится примерно 4 года. Максимум активности прогнозируется в 2025, потом будет спад", - рассказала замдиректора планетария Бибигуль Мустафина.

В дни активного солнца специалисты рекомендуют людям, склонным к метеозависимости, избегать стрессов и следить за своим здоровьем. Они предупреждали, что грядет магнитная буря высшего, пятого уровня.

В это время могут возникать неприятные ощущения, головные боли, слабость и изменения в артериальном давлении, связанные с возможным замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей.

Отметим, северное сияние в ночь на 12 мая наблюдали также в ряде регионов России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099957-polyarnoe-siyanie-zasnyali-zhiteli-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.