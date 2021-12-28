"Зайца откармливали на согым": снежные фигуры на площади рассмешили казахстанцев (фото)

Фото: Qumash

В социальный сетях обсмеяли фигуры, которые появились на центральной площади села Егиндыколь в Акмолинской области. Между тем в районном акимате заявили, что жителям скульптуры понравились, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед вами заяц и волк, которых (предположительно, по инициативе акимата) слепили на центральной площади села Егиндыколь в Акмолинской области. Столь жирными (простите за фэтшейминг) их сделали, видимо, для того, чтобы они не замерзли.

А вот о Губке Бобе без штанов и двоюродном дяде-трансе русалки Ариэль почему-то не позаботились", - говорится в публикации Telegram-канала Qumash.

Фото: Qumash

Между тем PROTENGE пишет, что они нашли этот заказ на сайте госзакупок.

"Со всей серьезностью заявляем, что к предпринимателю, что заработал на них 290 тысяч тенге, не может быть никаких претензий. Посмотрите на техзадание, что подготовил акимат, в нем пять слов: "Установка архитектурных форм в количестве 12 шт.". Это самое лаконичное ТЗ, что мы видели за годы своей практики", - отмечает Telegram-канал.

Казахстанцы принялись шутить по поводу снежных скульптур. Некоторые даже заявили, что им они очень понравились.

"Оригинально и сами сделали, молодцы!", "А мне нравится", "Не Новый год, а Хэллоуин", "Зайца откармливали на согым", "Какая прелесть!", "Смешно", - пишут комментаторы.

В отделе внутренней политики Егиндыкольского района пояснили, что акимат села получил деньги на создание ледовых фигур, среди которых Дед Мороз и Снегурочка, тигр, тюлень.

Фото: предоставил Ерлан Мухамедин

А вот снежных персонажей жители якобы сделали по собственной инициативе. В этом году привлечь мастеров не удалось, но самоучки решили удивить. И, судя по всему, им это удалось.

Фото: предоставил Ерлан Мухамедин

Ситуацию также прокомментировал аким Егиндыкольского района Ерлан Мухамедин.

"Госзаказ на снежный городок был на 560 тысяч тенге. На эти средства сделаны пять ледяных фигур - это морж с шаром, тигр, олень, двухметровый Дед Мороз и Снегурочка. Выиграли конкурс скульпторы из столицы. Снежные фигуры делали бесплатно работники организаций - две школы, колледж и детский сад. Людям все понравилось. В прошлом году вообще были только Дед Мороз и Снегурочка", - сообщил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948904-zaytsa-otkarmlivali-na-sogym-snezhnye-figury-na-ploschadi-rassmeshili-kazahstantsev-foto/