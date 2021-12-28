"Зайца откармливали на согым": снежные фигуры на площади рассмешили казахстанцев (фото)

В социальный сетях обсмеяли фигуры, которые появились на центральной площади села Егиндыколь в Акмолинской области. Между тем в районном акимате заявили, что жителям скульптуры понравились, передает корреспондент NUR.KZ.
"Перед вами заяц и волк, которых (предположительно, по инициативе акимата) слепили на центральной площади села Егиндыколь в Акмолинской области. Столь жирными (простите за фэтшейминг) их сделали, видимо, для того, чтобы они не замерзли.
А вот о Губке Бобе без штанов и двоюродном дяде-трансе русалки Ариэль почему-то не позаботились", - говорится в публикации Telegram-канала Qumash.
Между тем PROTENGE пишет, что они нашли этот заказ на сайте госзакупок.
"Со всей серьезностью заявляем, что к предпринимателю, что заработал на них 290 тысяч тенге, не может быть никаких претензий. Посмотрите на техзадание, что подготовил акимат, в нем пять слов: "Установка архитектурных форм в количестве 12 шт.". Это самое лаконичное ТЗ, что мы видели за годы своей практики", - отмечает Telegram-канал.
Казахстанцы принялись шутить по поводу снежных скульптур. Некоторые даже заявили, что им они очень понравились.
"Оригинально и сами сделали, молодцы!", "А мне нравится", "Не Новый год, а Хэллоуин", "Зайца откармливали на согым", "Какая прелесть!", "Смешно", - пишут комментаторы.
В отделе внутренней политики Егиндыкольского района пояснили, что акимат села получил деньги на создание ледовых фигур, среди которых Дед Мороз и Снегурочка, тигр, тюлень.
А вот снежных персонажей жители якобы сделали по собственной инициативе. В этом году привлечь мастеров не удалось, но самоучки решили удивить. И, судя по всему, им это удалось.
Ситуацию также прокомментировал аким Егиндыкольского района Ерлан Мухамедин.
"Госзаказ на снежный городок был на 560 тысяч тенге. На эти средства сделаны пять ледяных фигур - это морж с шаром, тигр, олень, двухметровый Дед Мороз и Снегурочка. Выиграли конкурс скульпторы из столицы. Снежные фигуры делали бесплатно работники организаций - две школы, колледж и детский сад. Людям все понравилось. В прошлом году вообще были только Дед Мороз и Снегурочка", - сообщил он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948904-zaytsa-otkarmlivali-na-sogym-snezhnye-figury-na-ploschadi-rassmeshili-kazahstantsev-foto/