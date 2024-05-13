Пропавшую 15-летнюю школьницу из села нашли в Астане

В Акмолинской области разыскивали двух пропавших школьниц, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Одна из девочек была найдена практически сразу. Вторую пропавшую нашли в Астане.

По данным информационного медиа-портала Polisia.kz, сотрудники отдела полиции Целиноградского района за сутки разыскали двух школьниц, о пропаже которых правоохранителям сообщили родители девочек.

Одну из девочек из села Ы. Алтынсарина нашли через несколько часов. А вот на поиски второй несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав и направлена ориентировка в Астану.

"В результате проведенных розыскных мероприятий, сотрудниками полиции девочка была найдена в городе Астане. Подростки сразу же были переданы родителям, также проведена профилактическая беседа", - сообщили в полиции.

В МВД добавили, что с начала года на территории Акмолинской области полицейские разыскали и вернули домой 23 подростка. При этом, за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, будет применяться составление административных протоколов в отношении таких родителей.

Ранее в Алматы была найдена 17-летняя жительница Талдыкоргана, которую неделю разыскивали полицейские и родители. Ее доставили домой и передали родным.

Также в Алматы около 300 человек искали 15-летнюю девочку. Ее нашли спустя сутки целой и невредимой, после чего доставили домой.

Ранее мы рассказывали, в каких ситуациях за действия несовершеннолетних лиц наказание могут понести их родители.

Так, по статье 442 КоАП РК, нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей.

Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение. Если же оба этих действия совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то на законных представителей наложат штраф в размере семи месячных расчетных показателей.