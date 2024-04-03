Пропавшую 15-летнюю девочку нашли в Алматы

15-летнюю школьницу в Алматы, о пропаже которой сообщили вчера полиции, нашли невредимой. В ее поисках приняли участие около 300 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Ранее сегодня стало известно о пропаже 15-летней девочки в Алматы, которая, как сообщалось, вышла из дома 2 апреля вечером и не вернулась.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города сообщили, что подростка нашли и передали родителям в целости и сохранности.

"Была создана специальная поисковая группа из числа опытных сотрудников оперативного блока и ювенальной полиции. Вместе с тем к поиску подростка были подключены представители волонтерского движения Lider.kz.

В результате девочка была найдена и возвращена родителям здоровой и невредимой. Отметим, что в общей сложности в поисках девочки приняли участие порядка 300 человек", – говорится в сообщении.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.