"Грозят блокировкой имущества": о новом способе мошенничества предупредили в Минюсте

Официальный представитель Министерства юстиции на сегодняшнем брифинге рассказал о новом способе мошенничества, а также как не попасть на такие уловки, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель Минюста Талгат Уали сообщил, что в последнее время участились случаи мошенничества среди казахстанцев.

"Лжесотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, в противном случае сообщают о блокировке счетов и имущества", - заявил он.

В случае поступления такого звонка или сообщения Талгат Уали рекомендует самостоятельно проверить информацию на официальных сайтах Министерства юстиции, Республиканской и региональной палаты частных судебных исполнителей, а при необходимости - позвонить в банк.

"Для проверки сведений о наличии исполнительного производства вам нужно в поисковике интернет браузера написать АИС ОИП (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства - прим. ред.), далее надо выбрать вкладку "Реестр должников и запретов" и ввести только свой ИИН.

Аналогичный поиск можно осуществить через приложение "АИС ОИП". Если вы являетесь должником, там выйдет информация по вашей задолженности, имя судебного исполнителя и его телефон. Если Вы не являетесь должником, то оранжевым цветом выйдет надпись "По запросу ничего не найдено". Это означает, что никто не мог и не сможет наложить арест на ваши счета и имущество", - пояснил спикер.

В завершение Уали призвал казахстанцев доверять только официальным источникам и не передавать данные неизвестным лицам.

Добавим, мы писали про автовладельцев из Актобе, которые поверили сообщениям в чате в WhatsApp и заплатили за постановку авто на учет и оформление прав, но остались без денег и документов.

Также в полиции рассказали о пенсионере из Павлодара, поверившем звонку от лжесотрудников банка и сделал все, как ему велели по телефону. В итоге мужчина потерял более 4 млн тенге.

В марте по WhatsApp злоумышленники, якобы для аннулирования кредита, уговорили жителя Актюбинской области установить специальную программу на телефон. С помощью этой программы удаленного доступа они оформили на мужчину кредиты на сумму более 10 млн тенге.