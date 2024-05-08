Огромный заброшенный корабль обнаружили в Каспии (видео)

Заброшенное и проржавевшее судно огромных размеров на Каспийском море заснял на видео один из пользователей Сети. Ветераны-моряки прокомментировали кадры, передает Lada.kz.

Пользователь TikTok по имени Антон опубликовал видео с огромным заброшенным кораблем на Каспии. На кадрах видно, что судно проржавело.

По словам мужчины, это знаменитый корабль времен Второй мировой войны, сейчас он гниет и распадается на части.

По информации портала, ветераны-моряки подтвердили факт, что в Каспийском море имеются старые затонувшие корабли. Согласно их предположениям, судно может быть одним из них.

"Они находятся в северной части Каспийского моря. Они там находятся еще со времен Советского Союза. Военно-морской флот отрабатывал корабельные стрельбы. Эти корабли использовали как морскую мишень. Эти корабли 70-80 годов",- рассказали ветераны.

Данный факт подтвердил также директор дайвинг-центра "SSI Актау" Олег Морозов.

"Там раньше был полигон при СССР. По списанным кораблям стреляли ракетами. Потом там браконьеры прятались от пограничников. У нас даже есть пароход затопленный, еще братьев Нобель, 1881 года постройки", - рассказал Олег Морозов.

Добавим, в мае прошлого года мы писали о здании в Бостандыкском районе Алматы, в котором раньше располагался детский дом. После того, как оно стало заброшенным, его облюбовали маргинальные личности, а также дети и подростки, которым интересно исследовать постройку. Общественники в связи с этим забили тревогу.

Кроме того, еще одно бесхозное здание в южной столице беспокоило алматинцев - оно располагалось в районе аэропорта. По словам жительницы близлежащего дома, тут постоянно ходят закладчики, по ночам ходят люди с фонариками, после январских событий тут был обнаружен схрон оружия.