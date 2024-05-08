Ловлю быка полицейскими в центре Астаны засняли прохожие

В соцсетях распространилось видео с участием полицейских и неравнодушных граждан, которые пытались поймать быка, разгуливавшего в центре Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-профиле levy_bereg_astana появилось видео, снятое в центре Астаны 6 мая. На кадрах - сотрудники полиции, а также пара неравнодушных граждан пытаются поймать быка, который разгуливал по улице. Однако, как видно на видео, им это сделать не удается.

В департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что животное все-таки было поймано.

"Животное было поймано участковыми инспекторами полиции района "Байконыр". Установлено, что бык сбежал со двора дома по улице Брусиловского во время погрузки, не будучи привязанным веревкой.

Полицейские оперативно отреагировали, чтобы поймать животное, которое бегало по оживленным улицам и предотвратить возможную угрозу для прохожих, особенно детей", - говорится в ответе.

Напомним, в марте 2022 года мужчина в Алматы перевозил лошадь в автобусе, его оштрафовали. Позже жители мегаполиса засняли на видео табун лошадей, пасшихся рядом с парком Первого Президента у проезжей части.

В мае прошлого года в Астане увидели скачущую по оживленным улицам лошадь. В ноябре того же года табун пасся прямо во дворе столичного ЖК.