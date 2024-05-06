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Семью нелегалов с 6 детьми выявили в Павлодаре

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Дети держатся за руки
Дети. Иллюстративное фото: Imagesbybarbara / Getty Images

В Павлодаре обнаружили семью иностранцев-нелегалов, в которой все шестеро детей не имеют никаких документов. Сейчас госорганы помогают родителям с их оформлением, передает Pavlodarnews.kz.

По информации управления здравоохранения, многодетную семью выявили во время рейда с участием сотрудников полиции, прокуратуры, здравоохранения, социальной защиты населения и отдела образования Павлодара. 

"Иностранные граждане воспитывают шестерых несовершеннолетних детей с 2016 по 2023 год рождения, которые в законном порядке не были зарегистрированы в органах РАГС, то есть не имеют свидетельств о рождении и ИИН, не прикреплены к объектам здравоохранения и образования, что является нарушением законодательства Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве. 

Детей с матерью доставили на обследование в областную детскую больницу. 

"Состояние их стабильное, но требует врачебного наблюдения и ухода", - рассказала заместитель директора областной детской больницы Ирина Орсагош.

Она добавила, что сейчас госорганы помогают родителям оформить свидетельства о рождении и ИИН детям, а также разрешительные документы для временного проживания в Казахстане.

Недавно стало известно, что мужчина 25 лет прожил в Жамбылской области без документов, так как факт его рождения не был зарегистрирован в установленном порядке. Ему выдали свидетельство о рождении и удостоверение личности только на основании решения суда.

А в Костанайской области мужчина, которому сейчас 48 лет, на протяжении последних 30 лет жил без документов, из-за чего не мог получать социальную и медицинскую помощь. Полицейские помогли ему оформить паспорт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097056-semyu-nelegalov-s-6-detmi-vyyavili-v-pavlodare/

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