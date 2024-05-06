"Они зашевелились": адвокат Вранчев о реакции на его слова об "элитарных паразитах"

Адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев в кулуарах суда высказался о словах Ермухамета Ертысбаева о том, что адвокат должен ответить за нападки на старый Казахстан, передает NUR.KZ.

Игорь Вранчев заявил, что Ермухамету Ертысбаеву надо вспомнить о том, что он в первую очередь "председатель Народной партии Казахстана, а не партии паразитов Казахстана".

"Я думаю, что его однопартийцы избавятся от человека, дискредитирующего политику Народной партии Казахстана. Угрозы мне не поступали после моего выражения о паразитах. Когда на вас собака лает на улице, вы же в ответ ее не облаиваете? Пусть говорят: это, наоборот, говорит о том, что они зашевелились", - заявил он.

Напомним, что ранее Ермухамет Ертысбаев в передаче на своем YouTube-канале заявил, что Вранчев разжигает социальную вражду.

"На этой неделе стартовали судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева, который стал самым громким судебным процессом за 32 года независимого Казахстана. Много было конспирологических версий том, что в этом деле изначально скрыт политический подтекст - и это подтвердил адвокат потерпевших, господин Вранчев. Его выступление - это квинтэссенция, кульминация всей этой трагической истории, которая началась 9 ноября 2023 года.

Строго говоря, Вранчев грубо нарушил статью 5 Конституции РК, в которой категорически запрещается разжигать социальную вражду! Во всех странах мира разжигание социальной вражды является тяжким преступлением, и если не лишить Вранчева адвокатской лицензии, и не возбудить против него уголовного дела, то вопрос гражданской войны - это всего лишь вопрос времени", - заявил он.

Ранее адвокат семьи Нукеновых, обращаясь к присяжным, призвал "освободить Казахстан от этих элитарных паразитов". Вранчев произнес речь во время прений, назвав Бишимбаева "элитарным паразитом". Адвокат задался вопросом, как такое могло произойти у человека "вроде бы из нормальной семьи, который имел отношение к политической элите".

Отметим, что сегодня 6 мая, Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом. Заседание прошло без участия гособвинителя Айжан Аймагановой, адвокатов потерпевшей стороны Жанны Уразбаховой, Алии Умаровой, Дамира Ишмаметова, адвоката Бишимбаева Балашова и адвоката Байжанова - Секерова.

После того как оба подсудимых произнесли последнее слово, судья Айжан Кульбаева объявила перерыв до 10 часов утра 10 мая. При этом судья не уточнила, чему будет посвящено судебное заседание и когда состоится оглашение приговора Бишимбаеву и Байжанову.