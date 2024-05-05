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Ребенок застрял в горке в Усть-Каменогорске

Опубликовано:

Детская площадка
Детская площадка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Усть-Каменогорске четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Родители ребенка обратились за помощью к спасателям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, ребенок просунул ногу между конструкцией горки и не смог выбраться самостоятельно. Родители вызвали спасателей.

"Оперативно прибыв на место, сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО, с помощью специального инструмента разжали конструкцию и высвободили ребенка из железных перекладин", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты службы ЧС, ребенок во время проведения спасательной операции вел себя спокойно и не паниковал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096381-rebenok-zastryal-v-gorke-v-ust-kamenogorske/

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