Ребенок застрял в горке в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Родители ребенка обратились за помощью к спасателям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, ребенок просунул ногу между конструкцией горки и не смог выбраться самостоятельно. Родители вызвали спасателей.

"Оперативно прибыв на место, сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО, с помощью специального инструмента разжали конструкцию и высвободили ребенка из железных перекладин", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты службы ЧС, ребенок во время проведения спасательной операции вел себя спокойно и не паниковал.