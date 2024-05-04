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Движение для транспорта временно перекроют на пересечении двух улиц в Алматы

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ремонт проведут магистральном трубопроводе на пересечении улиц Ганди и Западный Желтоксан в Алматы - на этом участке временно перекроют движение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".

Плановые ремонт проведут на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Ганди и Западный Желтоксан в Алматы. В связи с этим с 22:00 4 мая по 12:00 5 мая на данном участке будет закрыто движение для транспорта.

Отмечается, что данный магистральный трубопровод эксплуатируется с 1992 года. Он пролегает под проезжей частью названного уличного сегмента. И за последние пять лет на этой давно отработавшей свой нормативный срок теплосети зарегистрировано 17 порывов.

Реконструкция теплотрассы не повлияет на режим горячего водоснабжения.

Напомним, в марте аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал плохое качество дорог в городе. Он сообщил, что уборка города запланирована на апрель, затем будут даны поручения по ремонту. Что касается ремонта дорог, то, по словам акима, в этом году выделено 500 млн тенге, еще 100 млн тенге выделено районным акиматам на мелкий ремонт.

Кроме того, казахстанцы могут подать жалобу через смартфон при обнаружении нарушений в процессе ремонта дорог. Также мы подробно писали, как получить компенсацию при порче авто из-за дорожных ям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096081-dvizhenie-dlya-transporta-vremenno-perekroyut-na-peresechenii-dvuh-ulic-v-almaty/

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