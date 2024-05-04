Лекарства могут подорожать в Казахстане с 1 июля

С вводом обязательной маркировки аптечных препаратов в Казахстане уже с июля могут значительно подорожать лекарства, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, владельцы аптек заявляют, что будут вынуждены поднять цены как минимум на 5 процентов.

По словам владелицы сети аптек в области Абай Айгерим Аманбаевой, введение обязательной маркировки влечет за собой дополнительные расходы: придется закупать дорогостоящее оборудование и привлекать новых специалистов.

"Если они хотят маркировать, пусть на складе все маркируют. К нам пусть приходит готовый продукт, чтобы мы могли просто реализовать его. Чтобы аптеки не заморачивались с маркированием, потому что это, опять, нам в копеечку… не то что в копеечку: получается, все аптеки - малый бизнес - закроются", - считает Айгерим Аманбаева.

Ожидается, что с введением маркировки и дополнительных расходов владельцы аптек будут вынуждены либо закрыться, либо поднять цены на лекарства.

В правительстве, между тем, уверены в необходимости введения маркировки на медикаменты, чтобы сократить в стране объемы контрафактной продукции и незаконной продажи лекарств. Однако в Казахстанской Ассоциации независимых аптек уверены, что этим проблему не решить.

"У нас граница "дырявая". Заходит что угодно, в том числе и контрабанда: "Раз она зашла, я не буду ее маркировать - и дальше буду продавать, и все", - вот что произойдет. Как продавалось, так и будут продавать.

Мы предлагаем сейчас приостановить действие постановления: создать рабочую группу совместно с нашей Ассоциацией… мы дадим предложение - вместе с ними дорожную карту пропишем, концепцию, доктрину, поправки в законопроект", - отмечает руководитель Казахстанской ассоциации независимых аптек Талгат Омаров.

Однако уже с 1 июля новые правила по маркировке аптечных препараторов вступают в силу, а это значит, что в скором времени казахстанцы узнают, насколько это скажется на стоимости препаратов.

В июле прошлого года сообщалось, что в Казахстане для некоторых лекарств установят предельные цены. Сообщалось, что ограничены цены будут на дополнительные 1 124 вида лекарственных средств.

Однако по итогам февраля этого года лекарства, по данным портала EnergyProm, подорожали на 11,7%. В региональном разрезе самый сильный рост цен зафиксирован в Акмолинской области - плюс 17,8% за год. Следом идет Астана - плюс 15,8%, а замыкает тройку антилидеров Шымкент - плюс 14,8%. В Алматы подорожание составило 9,6%.

Ранее также сообщалось, из каких стран в Казахстан импортируются лекарства.