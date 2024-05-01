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Жителя Мангистау осудили за фейк о паводках в Атырауской области

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WhatsApp
Значок WhatsApp. Иллюстративное фото: Pixabay

Жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за фейк о режиме ЧС в Атырауской области - мужчину оштрафовали, передает местное издание "Лада".

В пресс-службе Мангистауского областного суда сообщили о том, что на нарушителя завели административное дело по части 3 статьи 456-2 (Размещение, распространение ложной информации) КоАП РК.

Как оказалось, житель Мангистау со своего мобильного телефона через WhatsApp распространял ложную, неточную информацию по факту возникновения чрезвычайной ситуации в Атырауской области.

"Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Актау А. признан виновным по части 3 статьи 456-2 КоАП РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (свыше 73 тыс. тенге), - сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу.

Отметим, в апреле вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что в ходе мониторинга выявлено 28 фактов распространения ложной и некорректной информации касательно паводков в РК, которая впоследствии получила опровержение со стороны уполномоченных органов.

По его словам, наиболее часто вбрасывается недостоверная информация, которая касается угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского и местного значений, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражения питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094176-zhitelya-mangistau-osudili-za-feyk-o-pavodkah-v-atyrauskoy-oblasti/

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