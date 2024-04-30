Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Парк хранения сжиженного нефтегаза" оштрафовали на более 1 млрд тенге

Опубликовано:

"Парк хранения СНГ"
"Парк хранения СНГ". Фото: сайт Агентства по защите и развитию конкуренции

"Парк хранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на более 1 млрд тенге за злоупотребление доминирующим положением на рынке СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа".

"В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен", - говорится на сайте АЗРК.

Специализированный суд по адмправонарушениям Атырау привлек ТОО к административной ответственности - был конфискован монопольный доход в свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге.

Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда отклонила жалобу ТОО.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, в январе этого года "Парк ранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на 324 млн тенге.

Отметим, что в мае прошлого года стало известно, что 50% доли в ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" было передано Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу, писали в МИА "Казинформ".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093933-park-hraneniya-szhizhennogo-neftegaza-oshtrafovali-na-bolee-1-mlrd-tenge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.