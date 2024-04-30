"Парк хранения сжиженного нефтегаза" оштрафовали на более 1 млрд тенге
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"Парк хранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на более 1 млрд тенге за злоупотребление доминирующим положением на рынке СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа".
"В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен", - говорится на сайте АЗРК.
Специализированный суд по адмправонарушениям Атырау привлек ТОО к административной ответственности - был конфискован монопольный доход в свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге.
Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда отклонила жалобу ТОО.
Постановление суда вступило в законную силу.
Напомним, в январе этого года "Парк ранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на 324 млн тенге.
Отметим, что в мае прошлого года стало известно, что 50% доли в ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" было передано Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу, писали в МИА "Казинформ".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093933-park-hraneniya-szhizhennogo-neftegaza-oshtrafovali-na-bolee-1-mlrd-tenge/