"Парк хранения сжиженного нефтегаза" оштрафовали на более 1 млрд тенге

"Парк хранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на более 1 млрд тенге за злоупотребление доминирующим положением на рынке СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа".

"В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен", - говорится на сайте АЗРК.

Специализированный суд по адмправонарушениям Атырау привлек ТОО к административной ответственности - был конфискован монопольный доход в свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге.

Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда отклонила жалобу ТОО.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, в январе этого года "Парк ранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на 324 млн тенге.

Отметим, что в мае прошлого года стало известно, что 50% доли в ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" было передано Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу, писали в МИА "Казинформ".