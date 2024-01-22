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Партнеров АНПЗ оштрафовали на 2 млрд тенге

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Нефтеперерабатывающее предприятие
Нефтеперерабатывающее предприятие. Иллюстративное фото: pixabay.com

В рамках работы по демонополизации экономики партнеры "Атырауского нефтеперерабатывающего завода" (АНПЗ) были оштрафованы на 2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

"За нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" с ТОО "Joint Technologies" в бюджет взыскана неустойка в размере 1,7 млрд тенге", - сообщается на официальном сайте надзорного органа.

А за нарушение защиты конкуренции ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" постановлением суда был привлечен к административной ответственности по ч.3-1 ст.159 КоАП РК. Компании был выписан штраф в размере 324 млн тенге.

"Ранее по результатам прокурорской проверки имущество на общую сумму 5,7 млрд тенге в виде 50% доли было возвращено государству", - отметили в прокуратуре Атырауской области.

Добавим, что по ч.3-1 ст.159 КоАП РК злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, за исключением установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен, запрещенные Предпринимательским кодексом РК, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческих организаций в размере трех, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности. 

Напомним, в конце 2023 года Минэнерго РК утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ. Установленные цены вступили в силу с 1 января нового года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2056704-partnerov-anpz-oshtrafovali-na-2-mlrd-tenge/

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