Жителей Алматы и Алматинской области предупредили о возможных подтоплениях

Штормовое предупреждение объявили в Алматы и Алматинской области из-за возможных осадков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Сильные осадки прогнозируют в регионе с 1 по 3 мая.

По этой причине в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Специалисты метеослужбы добавили, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что на этой неделе, с 29 апреля по 5 мая, в южной столице прогнозируются дожди и теплая погода.

Также специалисты метеослужбы рассказывали о том, какая погода ожидается в Казахстане летом.

В июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2° на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы – в западной части страны.

В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе - на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.

Если в начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы - на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе – в центре, на юге и юго-востоке страны.