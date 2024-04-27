"Кладбище" автомобилей устроили возле прокуратуры в Актау - сгоревшие машины складируют друг на друга за территорию штрафстоянки. Что будет с бесхозной техникой, ответили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата, передает Lada.kz.

По словам жителей Актау, на маленьком участке земли машины стоят годами и копятся. Все это напоминает картину из фильма ужасов.

Устрашающая куча авто расположена в близком соседстве со зданием городской прокуратуры, городского суда и рынка.

Как рассказал администратор на штрафстоянке, денежные средства за нахождение транспортных средств не взимаются.

Автомобили. Фото: Lada.kz

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что штрафная стоянка находится на их содержании.

"В связи с ограничением площади планируется построить новую стоянку возле спецЦОНа. Будет начата работа по разработке проектно-сметной документации", - ответили чиновники.

Автомобили. Фото: Lada.kz

На вопрос об утилизации годами простаивающих негодных для эксплуатации машин в ведомстве пояснили, что данная тема обсуждалась в этом месяце. Было принято решение начать работу по утилизации.

Напомним, в прошлом году житель Алматы Аюп Бейбi поделился необычной фотографией: молодой человек взобрался на крышу одного из автобусов, которые стоят недалеко от города на так называемом "кладбище автобусов". Молодому человеку было непонятно, зачем списывать почти новые машины, когда наблюдается острая нехватка общественного транспорта.

"Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили еще в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что "ЛиАЗы" российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.