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Минздрав предложил отправлять семейных дебоширов к психологам в Казахстане

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Мужчина замахивается кулаком на женщину
Кулак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане предлагается оказывать психологическую помощь лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия. Нововведения инициирует Минздрав, передает NUR.KZ.

Сегодня, 26 апреля, на портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа Министерства здравоохранения "Об утверждении  порядка и условий оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения".

В пояснительной записке отмечается, что проект приказа министра здравоохранения "Об утверждении порядка и условий оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения" разработан в целях реализации закона РК от 15 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, а также требования для психологов системы здравоохранения по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с лицами, совершившими семейно-бытовое насилие", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Публичное обсуждение документа завершится 15 мая.

Напомним, 15 апреля Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. В точности, были подписаны два закона:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Добавим, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно. Чаще всего, как сообщалось, женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость. Поэтому предлагалось уделять внимание и идеологической и воспитательной работе.

В январе вышло интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan". В числе прочего президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может", — заявил глава государства.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК, заявив, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

Между тем закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092040-minzdrav-predlozhil-otpravlyat-semeynyh-deboshirov-k-psihologam-v-kazahstane/

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