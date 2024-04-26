На 2026 год переносят "Игры будущего" в Казахстане из-за паводков

В связи с экономией бюджетных средств из-за паводков в Казахстане проведение турнира "Игры будущего" перенесено на 2026 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

О переносе турнира "Игры будущего" в Казахстане на 2026 год сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта в Telegram-канале.

"В связи с беспрецедентным наводнением президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим гражданам.

Таким образом, будут оптимизированы расходы на проведение пятых Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Республике Казахстан с 2025 на 2026 год", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия "Игр будущего" в Татарстане. Здесь же стало известно, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане.

По информации на сайте АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Казани, "Игры Будущего" - масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия классических и цифровых видов спорта.

Международные соревнования проходят по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 - в расширенной программе). Каждая из них олицетворяет концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию.