Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На 2026 год переносят "Игры будущего" в Казахстане из-за паводков

Опубликовано:

Турнир "Игры будущего" в Казани
Турнир "Игры будущего" в Казани. Фото: Акорда

В связи с экономией бюджетных средств из-за паводков в Казахстане проведение турнира "Игры будущего" перенесено на 2026 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

О переносе турнира "Игры будущего" в Казахстане на 2026 год сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта в Telegram-канале.

"В связи с беспрецедентным наводнением президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим гражданам.

Таким образом, будут оптимизированы расходы на проведение пятых Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Республике Казахстан с 2025 на 2026 год", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия "Игр будущего" в Татарстане. Здесь же стало известно, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане.

По информации на сайте АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Казани, "Игры Будущего" - масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия классических и цифровых видов спорта.

Международные соревнования проходят по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 - в расширенной программе). Каждая из них олицетворяет концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091767-na-2026-god-perenosyat-igry-budushchego-v-kazahstane-iz-za-pavodkov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.