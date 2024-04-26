"Сын с женой выкинули во двор": в соцсетях посочувствовали пенсионеру из области Жетісу

В соцсетях распространилось видео с мужчиной, спящим во дворе дома. Было предположение, что в его тяжелой доле виноваты ближайшие родственники. Ситуацию прокомментировали в ДП области Жетісу, передает NUR.KZ.

Кадры с пожилым мужчиной, спящим в неподходящих условиях, появились в одном из пабликов в Instagram. Сообщалось, что они сняты в поселке Сарыозек.

"64-летнего пенсионера сын со своей женой выкинули во двор. По информации, дедушку положили в больницу. Вызвали полицию. Что же будет его сыну и его жене?" - говорится в подписи к видео.

Видео возмутило пользователей Сети, которые выдвинули массу предположений.

"А может он надоел со своим пьянством?", "Всякое, конечно, бывает, характер, язык без костей возможно, тут разбираться нужно. Но все равно, чтоб вот так взять и выкинуть человека в нечеловеческие условия. Это сверх меры безжалостно, их дети все видят, и когда придет их старость, будут поступать так же", "Я бы все отдала на свете, лишь бы мой папа был жив, а людям не нужны родители, как так можно?" - пишут комментаторы.

В ситуации разобрались в ДП области Жетісу.

"Информация проверена участковыми инспекторами полиции Кербулакского РОП, родственники друг к другу претензий и жалоб не имеют", - рассказали в ведомстве.

Ранее житель Жамбылской области подал в суд на дочь, так как она выставила его из дома, который решила продать. Как выяснилось, женщина стала владелицей имущества отца по договору дарения. Суд признал документ недействительным, поскольку он был заключен в результате введения мужчины в заблуждение.

Также в Жамбылской области рассматривалось в суде административное дело в отношении мужчины, устроившего скандал и обматерившего своего отца. Последний попросил наказать сына, поскольку такие действия продолжались неоднократно.