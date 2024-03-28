Две парковые и набережные зоны появятся в Алматы этим летом, об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Жетысуского района, передает корреспондент NUR.KZ.

В Жетысуском районе до конца июня 2024 года планируется завершить строительство двух парковых и набережных зон вдоль реки Есентай - в микрорайоне Кокжиек и вдоль улицы Черновицкая.

По словам акима, эти проекты начаты в 2023 году в рамках создания комфортной городской среды в районе.

"Проектами предусмотрено обустройство набережных и парковых зон с установкой скейт-площадок, футбольного и баскетбольных полей, детских игровых и спортивных комплексов, прогулочных зон, озеленение с системой автополива", - сообщил аким.

Как отметил глава города, активная работа по созданию комфортной городской среды в Алматы будет продолжена.

Напомним, сегодня Досаев рассказывал, когда в городе отремонтируют дороги.