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Нетрезвую гражданку Южной Кореи задержали в аэропорту Астаны

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

Женщина летела рейсом Будапешт-Астана и отказывалась подчиняться правилам безопасности на борту. 34-летняя пассажирка была оштрафована, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что 23 апреля в Астане приземлился самолет из Будапешта.

На рейсе находилась пассажирка, 34-летняя гражданка Южной Кореи, которая отказывалась подчиняться правилам безопасности на борту.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, у женщины выявлено алкогольное опьянение средней степени.

В отношении нее составлены сразу два административных дела: за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне. Наложен штраф в размере 8 МРП", - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

В ведомстве напомнили, что пассажирам необходимо строго соблюдать все распоряжения командира воздушного судна или других членов экипажа.

"Безопасность полета зависит не только от экипажа, но и от соблюдения пассажирами всех установленных правил", - отметили в ДП на транспорте.

Также сегодня стало известно, что 23 апреля в столичном аэропорту был задержан пилот авиакомпании Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения. В компании сообщили, что данный сотрудник был отстранен от работы.

Кроме того, на днях в алматинском аэропорту был задержан пьяный пассажир, который выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания сотрудников службы досмотра. Его наказали сразу по трем статьям.

В декабре прошлого года к административной ответственности привлекли некоего актера и певца, который ударил бортпроводницу FlyArystan в лоб из-за своей верхней одежды. В итоге рейс задержали на час.

Его оштрафовали на 55 тыс. тенге.

Согласно статье 440 Кодекса РК об административных правонарушениях, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, –  влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Согласно статье 566 Кодекса РК об административных правонарушениях, нарушение правил поведения на воздушном судне, совершенное в виде невыполнения лицом, находящимся на воздушном судне, распоряжений командира воздушного судна или других членов экипажа, если деяния этого лица не создают угрозу безопасности полета, – влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091275-netrezvuyu-grazhdanku-yuzhnoy-korei-zaderzhali-v-aeroportu-astany/

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