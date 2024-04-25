Подполковник полиции умер в СКО
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В Сети появилась информация о смерти оперуполномоченного УКП ДП СКО, подполковника полиции Ивана Гугняк. Ее прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.
В Сети указывалось, что якобы полицейский скончался во время пробежки при подготовке к аттестации.
Информацию прокомментировали в ДП СКО.
"Руководство, личный состав и совет ветеранов ДП Северо-Казахстанской области выражают глубокие соболезнования семье и близким подполковника полиции Гугняк И.Н. в связи с его безвременной кончиной.
Информация о том, что смерть сотрудника наступила при прохождении внеочередной аттестации, не соответствует действительности, так как его должность не входила в перечень аттестуемых", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области скончался полковник полиции Медет Бердимуратов. В последние годы он занимал должность заместителя начальника ДП региона. В МВД выразили соболезнования родным полицейского.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090798-podpolkovnik-policii-umer-v-sko/