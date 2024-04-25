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Умер заместитель начальника полиции Восточно-Казахстанской области

Опубликовано:

Медет Бердимуратов
Медет Бердимуратов. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Восточно-Казахстанской области скончался полковник полиции Медет Бердимуратов. В последние годы он занимал пост замначальника ДП ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сообщение о безвременной кончине Бердимуратова появилось в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел РК.

"Министерство выражает глубокие соболезнования семье и близким полковника полиции Медета Бердимуратова в связи с его безвременной кончиной.

Наш коллега прошел серьезный путь на службе в органах внутренних дел и внес весомый вклад в борьбе с преступностью и защиту прав граждан от преступных посягательств", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090687-umer-zamestitel-nachalnika-policii-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/

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