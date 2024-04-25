Умер заместитель начальника полиции Восточно-Казахстанской области

В Восточно-Казахстанской области скончался полковник полиции Медет Бердимуратов. В последние годы он занимал пост замначальника ДП ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сообщение о безвременной кончине Бердимуратова появилось в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел РК.

"Министерство выражает глубокие соболезнования семье и близким полковника полиции Медета Бердимуратова в связи с его безвременной кончиной.

Наш коллега прошел серьезный путь на службе в органах внутренних дел и внес весомый вклад в борьбе с преступностью и защиту прав граждан от преступных посягательств", - говорится в сообщении.