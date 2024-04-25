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Подполковник полиции умер в СКО

Опубликовано:

Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о смерти оперуполномоченного УКП ДП СКО, подполковника полиции Ивана Гугняк. Ее прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

В Сети указывалось, что якобы полицейский скончался во время пробежки при подготовке к аттестации.

Информацию прокомментировали в ДП СКО.

"Руководство, личный состав и совет ветеранов ДП Северо-Казахстанской области выражают глубокие соболезнования семье и близким подполковника полиции Гугняк И.Н. в связи с его безвременной кончиной.

Информация о том, что смерть сотрудника наступила при прохождении внеочередной аттестации, не соответствует действительности, так как его должность не входила в перечень аттестуемых", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области скончался полковник полиции Медет Бердимуратов. В последние годы он занимал должность заместителя начальника ДП региона. В МВД выразили соболезнования родным полицейского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2090798-podpolkovnik-policii-umer-v-sko/

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