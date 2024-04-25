Заключенный зубами протащил "ГАЗель" с пассажирами в Карагандинской области (видео)

В колонии в Карагандинской области отбывает наказание необычный силач, способный зубами протащить предметом весом в 4 тонны. Как ему это удается, мужчина рассказал корреспонденту телеканала "Астана".

Осужденного зовут Рахат Үшкемпір, ему 23 года. 7 лет из них он занимается экстремальным видом спорта – поднимает тяжести, легко проводит трюки с битым стеклом и огнем.

Рахат рассказывает, что силовым приемам его с детства обучал отец, который поспорил с сыном, что тот не сможет стать лучшим. Спор парень выиграл.

На открытии летней спартакиады в колонии Рахат протащил зубами "ГАЗель", в которой находилось 30 пассажиров. Общий вес такого авто с людьми составил почти 3 тонны.

"Могу сдвинуть 4 тонны, а сейчас сдвинул "ГАЗель" весом почти 3 тонны, так что это не предел. Зубы не болят. У нас в семье так все умеют. Тут в колонии не тренировался. Сейчас просто решил повторить то, что раньше делал.

Ничего необычного не делаю с зубами. Кальций пью и все. Все в порядке", - поделился осужденный учреждения №35 ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау Рахат Үшкемпір.

Необычные способности осужденного оценили и профессиональные спортсмены. Федерация ММА Карагандинской области наградила силача благодарственным письмом за пропаганду спорта.

В учреждении надеются, что Рахат станет хорошим примером и стимулом для занятий других осужденных.

"Ежегодно учреждение проводит спартакиады между отрядами. Сегодня в честь открытия организовано выступление осужденного, который обладает неординарными навыками. Это - отличный старт и новые эмоции для зрителей", - считает замглавы учреждения №35 ДУИС по Карагандинской области и области Асет Шаймерденов.

Рахат мечтает выйти на свободу и продолжить работу водителем-механиком, начав новую жизнь без криминала и экстрима.