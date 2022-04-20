"Казахский титан": алматинец сдвинул с места самолет и попал в Книгу рекордов

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Казахстанский силач Алмат Жуманов поставил рекорд, сдвинув с места военный самолет весом 24,5 тонны. Атлету удалось передвинуть летательный аппарат на метр.

Известный силач Алмат Жуманов, который ранее протащил вагон, решил поставить новый рекорд, передвинув военный самолет, передает Almaty.tv.

Жуманову удалось совершить задуманное, но только лишь с пятой попытки. Он сдвинул с места военно-транспортный самолет АН-72 весом 24,5 тонны на один метр.

Приглашенные представители Казахстанской книги рекордов зафиксировали движение летательного аппарата и официально подтвердили установленный рекорд.

"Люди тянут автомобили, локомотивы, груженные вагоны, но сегодня мы впервые в Казахстане фиксируем рекорд передвижения самолета", - отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов Бакытжан Тастулеков.

Между тем, сам Алмат Жуманов сообщил, что уже передвигал этот же самолет ранее. Тогда ему удалось сдвинуть его на целых шесть метров, но зафиксировано подобное достижение не было.

"Увы, в этот раз повторить проделанное не удалось, я думаю из-за травмы, которую перенес. Но я все же рад, что мое имя вписано в отечественную Книгу рекордов. Теперь передо мной стоят новые цели", - добавил рекордсмен.

Отмечается, что следующая цель "казахского титана" – сдвинуть целый железнодорожный состав весом 300 тонн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965937-kazahskiy-titan-almatinets-sdvinul-s-mesta-samolet-i-popal-v-knigu-rekordov/