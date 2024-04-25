Тело мужчины обнаружили подростки в реке в Шымкенте (видео)

В Шымкенте девочки-подростки заметили в реке тело человека и вызвали полицию. Погибшим оказался мужчина 50-60 лет. Его личность устанавливают, передает Otyrar.kz.

Как сообщает телеканал, тело мужчины было обнаружено в реке Бадам 24 апреля во второй половине дня.

По предварительным данным, полицию вызвали девочки-подростки, которые увидели в воде тело человека.

Вместе с полицией на место происшествия в жилой массив Забадам Енбекшинского района по улице Саттарханова прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды.

"Мужчина был в одежде, ему около 50-60 лет. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются", - говорится в материале.

Соответствующие органы начали расследование по факту смерти человека.