Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тело мужчины обнаружили подростки в реке в Шымкенте (видео)

Опубликовано:

Полиция у реки Бадам
Полиция у реки Бадам. Кадр из видео: t.me/otyrarkz

В Шымкенте девочки-подростки заметили в реке тело человека и вызвали полицию. Погибшим оказался мужчина 50-60 лет. Его личность устанавливают, передает Otyrar.kz.

Как сообщает телеканал, тело мужчины было обнаружено в реке Бадам 24 апреля во второй половине дня.

По предварительным данным, полицию вызвали девочки-подростки, которые увидели в воде тело человека.

Вместе с полицией на место происшествия в жилой массив Забадам Енбекшинского района по улице Саттарханова прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды.

"Мужчина был в одежде, ему около 50-60 лет. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются", - говорится в материале.

Соответствующие органы начали расследование по факту смерти человека.

Напомним, на прошлой неделе в Атырау течением реки принесло тело человека. Полиция предполагает, что это подросток, утонувший летом прошлого года.

Тогда же сообщалось, что в Кульсары нашли тела отца и сына, пропавших во время паводков - они уехали осмотреть затопленный дом и бесследно пропали. Их тела были найдены под водой недалеко от дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2090690-telo-muzhchiny-obnaruzhili-podrostki-v-reke-v-shymkente-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.