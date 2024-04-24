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Пропавшую акмолинку засватали, пока ее искала коллега

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Невеста в белом платье
Невеста. Иллюстративное фото: pexels.com

Без вести пропавшую акмолинку засватали, пока ее искала коллега. Полицейские установили местонахождение 21-летней жительницы Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 22 апреля в один из районных отделов полиции с сообщением о том, что акмолинка, проходившая преподавательскую практику в школе, пропала без вести, обратилась коллега молодой учительницы.

Стражи порядка провели необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск девушки.

В результате принятых мер местонахождение пропавшей было установлено. Она оказалась в пассажирском поезде, который направлялся в Алматы.

"Девушка пояснила, что накануне вечером будущий супруг сообщил ей о намерении родственников отправить сватов в дом ее родителей.

Спешно отправившись в дорогу к родителям, она попыталась поставить коллег в известность, находясь уже в поезде, но, как оказалось, ни с кем связаться ей не удалось в связи со сбоями в мобильной сети", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Установлено, что в отношении девушки каких-либо преступлений и правонарушений совершено не было.

Также ранее в социальных сетях распространилось объявление о розыске девушки, которая 18 апреля около 10 часов вечера вышла из дома в поселке Шыгыс-3 в Актау и не вернулась. Отмечалось, что на Керим Камшат был хиджаб. В ДП Мангистауской области заявили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Сегодня стало известно, что пропавшая девушка сама вернулась домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090471-propavshuyu-akmolinku-zasvatali-poka-ee-iskala-kollega/

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