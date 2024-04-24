Пропавшую в Актау 24-летнюю девушку нашли

24-летняя жительница Актау, пропавшая вечером 18 апреля, найдена - она вернулась домой, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Мангистауской области.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, пропавшая девушка вернулась сама. Другие подробности не сообщаются.

"Девушка нашлась, она сама вернулась домой", - отметили в ДП Мангистауской области.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось объявление о розыске девушки, которая 18 апреля около 10 часов вечера вышла из дома в поселке Шыгыс-3 и не вернулась. Отмечалось, что на Керим Камшат был хиджаб. В ДП Мангистауской области заявили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.