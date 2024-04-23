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24-летняя девушка пропала в Актау

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Пропавшая в Актау девушка
Керим Камшат. Фото: lada.kz

В Актау правоохранительные органы и родственники разыскивают 24-летнюю Керим Камшат, пропавшую поздним вечером 18 апреля текущего года, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, в социальных сетях распространяется объявление о розыске девушки, которая 18 апреля около 10 часов вечера вышла из дома в поселке Шыгыс-3 и не вернулась.

"На ней было длинное зеленое платье в цветочек (хиджаб), светло-зеленая куртка и белые кроссовки", - говорится в сообщении.

Всех, кто видел девушку, просят обращаться по номерам: 8 708 740 09 22, 8 777 244 44 00, 8 775 452 73 31 или 102.

В Департаменте полиции Мангистауской области отметили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089715-24-letnyaya-devushka-propala-v-aktau/

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