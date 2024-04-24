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Землетрясение ощутили на востоке Казахстана

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: Daniel Mihailescu/Getty Images

Подземные толчки в 2 балла ощутили в Восточно-Казахстанской области - эпицентр землетрясения располагался в 760 километрах на юго-восток от Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 апреля в 11 часов 19 минут 45 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 760 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана", - говорится в Telegram-канале МЧС.

Магнитуда составила 4,4, глубина - 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): 2 балла, ВКО, Зайсанский район, село Тасбастау.

Жертв и разрушений нет.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090204-zemletryasenie-oshchutili-na-vostoke-kazahstana/

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