Землетрясение ощутили на востоке Казахстана
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Подземные толчки в 2 балла ощутили в Восточно-Казахстанской области - эпицентр землетрясения располагался в 760 километрах на юго-восток от Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 апреля в 11 часов 19 минут 45 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 760 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана", - говорится в Telegram-канале МЧС.
Магнитуда составила 4,4, глубина - 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): 2 балла, ВКО, Зайсанский район, село Тасбастау.
Жертв и разрушений нет.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2090204-zemletryasenie-oshchutili-na-vostoke-kazahstana/