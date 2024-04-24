Землетрясение ощутили на востоке Казахстана

Подземные толчки в 2 балла ощутили в Восточно-Казахстанской области - эпицентр землетрясения располагался в 760 километрах на юго-восток от Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 апреля в 11 часов 19 минут 45 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 760 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана", - говорится в Telegram-канале МЧС.

Магнитуда составила 4,4, глубина - 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): 2 балла, ВКО, Зайсанский район, село Тасбастау.

Жертв и разрушений нет.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: