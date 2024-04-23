Юрист о деле Бишимбаева: смерть Салтанат ускорила принятие закона о бытовом насилии

Правозащитница и юрист Саида Таукелева высказалась по поводу открытого суда над Куандыком Бишимбаевым, а также поделилась мнением, как это повлияет на судебную систему Казахстана, передает NUR.KZ.

В Астане проходит открытый судебный процесс по делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Все заседания суда по делу Бишимбаева транслируются в прямом эфире на YouTube-канале Верховного суда РК.

За судебным процессом следят сотни тысяч зрителей, причем не только казахстанцы, но и жители других стран. Какой исторический прецедент для казахстанской судебной системы создало дело Бишимбаева? Мы попросили поделиться мнением известного правозащитника, юриста юридической палаты Adilzanger, руководителя РОО "Общественный контроль и мониторинг" Саиду Таукелеву.

- Саида, на ваш взгляд, почему судебный процесс по делу Бишимбаева можно назвать беспрецедентным для Казахстана?

Данный судебный процесс за последнее время является, пожалуй, самой обсуждаемой темой в стране. Беспрецедентным его можно назвать ввиду того, что он проходит в прямом эфире с участием суда присяжных, и убийство Салтанат Нукеновой "обнажило" ситуацию с семейно-бытовым насилием, которая есть, к сожалению, в нашем обществе.

- Как вы уже отметили, все заседания суда по делу Бишимбаева транслируются онлайн на YouTube-канале Верховного суда РК. Ведущие казахстанские СМИ освещают процесс в режиме реального времени. За делом следят не только казахстанцы, но и жители других стран. Как вы оцениваете решение сделать процесс настолько открытым? Почему этот прецедент в судебной практике важен?

По моему мнению, придание гласности данному процессу должно повысить уровень гражданского самосознания. Наше общество должно проявить на этом фоне свой гражданский запрос на перемены. Буквально недавно, 15 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает криминализацию умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев, приставаний сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, пропаганды самоубийства.

- То есть вы считаете, что дело Бишимбаева ускорило процесс принятия нового закона о криминализации насилия в общественной и семейно-бытовой сфере?

В нашем обществе укоренилось мнение, что домашние ссоры, перетекающие в побои и смерть, - это норма. Несмотря на семейно-бытовое насилие, процесс накопления неудовлетворенности в обществе шел медленно, но именно смерть Салтанат стала своего рода спусковым механизмом, которое вывело наружу это чувство неудовлетворенности. Несомненно, смерть Салтанат Нукеновой ускорила процесс принятия закона. Но очень жаль, что для его принятия наши женщины подвергались семейно-бытовому насилию, а агрессоры не несли никакой ответственности.

После принятия данного закона необходимо проводить информационную работу в СМИ, чтобы потенциальные агрессоры понимали, что они не останутся безнаказанными. А при наступлении таких случаев необходимо их транслировать и предавать гласности.

- Как опыт онлайн-трансляции резонансных судов может повлиять на совершенствовании системы правосудия в Казахстане?

При условии, что практика онлайн-трансляции судов в нашей стране укоренится, это будет большим шагом в совершенствовании судебной системы страны. Ведь не секрет, что у населения страны нет доверия к судам либо очень много сомнений, так как мы, рядовые граждане страны, в целом не знаем, что и каким образом происходит за закрытыми дверями зала судебных заседаний. Практика онлайн-трансляции должна внедряться не только по таким беспрецедентным процессам, но и в целом необходимо повсеместно внедрять ее и по гражданским, и по другим делам. Подобная практика повысит уровень правового просвещения населения страны и будет одним из прогрессивных шагов в совершенствовании системы правосудия

- Многие эксперты считают открытый процесс по делу Бишимбаева серьезным кейсом в модернизации судебной системы Казахстана. Как этот процесс отражает судебные реформы, инициированные президентом Касым-Жомартом Токаевым?

Реформы, инициированные главой государства, начались задолго до данного беспрецедентного процесса. Это было необходимой мерой, так как в стране остро стояла проблема отсутствия обратной связи между властью и обществом. В марте 2023 года глава государства подписал Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК", а также были внесены изменения и дополнения в ряд других законов, которые направлены на совершенствование системы в целом. Сегодня реформы судебной системы находятся в активной фазе и давать оценку по аспектам проводимых изменений пока преждевременно.

Между тем, в свете процесса по делу Бишимбаева, за которым мы все наблюдаем, считаю, что у института суда присяжных есть большой потенциал. Полагаю, что данный процесс, который проходит открыто, демонстрирует и повышает доверие общества к суду и государственной власти в целом.

Хотелось бы отметить, что судебная система как, впрочем, и все системы постоянно нуждается в переменах и совершенствовании, иначе она попросту перестанет отвечать реалиям жизни и запросам общества. Поэтому совершенствование - это бесконечный процесс.

- Как известно, сам подсудимый Бишимбаев настоял на суде с участием присяжных заседателей. Можете объяснить, в чем преимущества и риски вердикта суда присяжных для подсудимого? Сколько голосов нужно для признания его виновным? Как часто и в каких случаях в Казахстане применяется суд с участием присяжных?

Суд присяжных как институт в Казахстане начал функционировать с 2007 года. Но именно данный процесс транслируется в СМИ, и предполагается, что подсудимый, понимая и оценивая свои риски, обратился в суд присяжных. Понимая, что общественность ожидает самого сурового наказания, обратившись к суду присяжных, подсудимый рассчитывает на шанс отстаивать свою позицию и доказывать обратное. Ведь, обратившись к суду присяжных, у него есть шанс оправдательного вердикта, который не подлежит отмене, при условии, если не было процессуальных нарушений при рассмотрении.

Для признания подсудимого виновным голоса суда присяжных варьируются от срока назначения. То есть, чтобы назначить пожизненное наказание, все десять присяжных заседателей и судья должны единогласно проголосовать "за".

О частоте и случаях применения суда присяжных в Казахстане сказать сложно, так как в СМИ не транслируется информация о применении суда присяжных по тем или иным случаям, что является пробелом и отсутствием прозрачности, а, возможно, и нежеланием придания гласности тем или иным процессам. В связи с чем хотелось бы пожелать нашей судебной системе сделать процессы максимально открытыми, с учетом интересов всех сторон, ведь не все стороны процесса хотят, чтобы их процессы были достоянием страны.

- Как вы считаете, можно ли назвать суд над Бишимбаевым неким стресс-тестом для судебной системы Казахстана?

В целом да. Мы хотим открытого, прозрачного суда, основанного на верховенстве закона и правосудия. Но также мы должны понимать, что превращать систему правосудия нашей страны в какие-то информационные шоу недопустимо. То есть нужно придерживаться принципа "не навреди".

Касательно того, что данный процесс является неким стресс-тестом для судебной системы, хотелось бы отметить, что наглядно видно, какие имеются проблемы организационного характера. Приведу пример, это площадь зала судебного заседания, в котором проходит такой громкий процесс, за которым наблюдает весь мир. Там тесно и, наверняка, душно, процесс проходит с утра до вечера. Полагаю, что те проблемы, которые будут выявлены в период проведения данного процесса, поставят перед судебной системой новые задачи и пути их решения.

- По этому делу можно наблюдать интересную реакцию общества. Люди неотрывно следят за процессом, разбираются в ролях и функциях участников судебного процесса. В соцсетях рождаются "звезды" и любимцы публики: девушка-прокурор Айжан Аймаганова, адвокаты потерпевшей стороны Жанна Уразбахова и Игорь Вранчев. Настоящим героем в соцсетях недавно стал судмедэксперт Тахир Халимназаров. Как вы объясните этот феномен?

Наблюдая за судебным процессом, хотелось бы отметить, что нет казахстанца, равнодушного к этому делу, даже несмотря на обрушившуюся стихию, как паводки, с которой сейчас борется наша страна. Суд с участием присяжных заседателей и прямая трансляция суда - это своего рода сближение власти и населения страны.

Хотелось бы отметить, что придание гласности и прозрачности таким процессам определяет ориентиры населения страны. Ведь не секрет, что этот процесс выделил нравственный аспект взаимоотношений людей: кто-то оправдывает действия подсудимого, но отрадно одно, что большая часть говорит "нет" семейно-бытовому насилию. Об этом говорить уже не ұят.

Феномен "звезд" и народных любимцев - девушки-прокурора, адвокатов потерпевшего Жанны Уразбаховой и Игоря Вранчева, судмедэксперта Тахира Халимназарова заключается в том, что люди верят в справедливость, что добро всегда побеждает зло. Эти люди, за которыми наблюдают в ходе суда и в соцсетях, являются ориентирами добра, честности, справедливости. Это говорит о том, что в нашей стране люди преисполнены добра, что в свою очередь определяет моральные и этические нормы, действующие в нашем обществе и укрепившиеся в сознании каждого человека.