Предприниматели решили подзаработать во время паводков в Актюбинской области

В Актюбинской области 17 предпринимателей привлечены к ответственности за необоснованное повышение цен на социально значимые товары в паводковый период, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале исполнительного органа, в период паводка усилена работа мониторинговых групп по всему региону. Рейдовыми мероприятиями охвачены крупные торговые объекты и придомовые магазины.

Помимо этого, для предотвращения спекулятивного роста цен усилена работа комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары для пресечения фактов превышения торговой надбавки.

"В ходе проведенных мониторингов были выявлены факты, когда предприниматели, воспользовавшись уязвимой ситуацией, повысили цены на товары, входящие в перечень социально значимых. К этим субъектам предпринимательства приняты административные взыскания в виде предупреждений и штрафов", - рассказал руководитель областного управления предпринимательства Алмас Салыкбаев.

По его словам, на сегодня по п.4 ст.204 "Превышение торговой надбавки на СЗПТ" привлечено 17 субъектов торговли, из них 2 субъекта находятся в районах, где объявлен режим ЧС.

"Помимо этого, рассматриваются административные дела в отношении еще 4 владельцев магазинов в районах", - добавил Алмас Салыкбаев.

Для жителей области организована "горячая линия", по которой можно сообщить о фактах завышения цен на СЗПТ. В случае фиксации нарушений по несоблюдению торговой надбавки не более 15% местным жителям предлагают обратиться в отдел предпринимательства Актобе или в Департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области.

Напомним, ранее в Министерстве торговли высказались о выявленных случаях завышения цен на продукты в регионах Казахстана, пострадавших от паводков. За манипуляцию с ценами в период паводков в 10 регионах страны вынесли 46 административных постановлений, было наложено 6 штрафов и выдано 40 предупреждений.

Между тем жители Казахстана собирают гуманитарную помощь гражданам в пострадавших от паводков регионах. Пункты сбора заработали в Алматы, Астане и других регионах страны.