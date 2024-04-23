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Как иностранцы влияют на криминогенную обстановку в Алматы, рассказали в полиции

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Группа иностранных граждан стоит на улице в Алматы
Иностранцы в Алматы. Фото: polisia.kz

Около 4 тысяч иностранных граждан с начала года нарушили миграционное законодательство Казахстана. Почти 700 человек выдворили из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

С начала этого года в Алматы прибыло примерно 23 тыс. иностранцев, говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Миграционные потоки увеличиваются с каждым годом. Это положительно влияет на экономику, но и негативно сказывается на криминогенной обстановке в целом: количество правонарушений растет. Совершаются и тяжкие преступления.

К примеру, в Турксибском районе Алматы иностранец совершил убийство своей знакомой. А тем временем в Медеуском районе двое граждан Индии и Пакистана организовали лабораторию по изготовлению "синтетики". Не единичны случаи, когда происходят драки с участием иностранных студентов", – рассказал глава управления миграционной службы ДП Асхат Бутунчинов.

В южной столице регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Казахстана.

За последние 4 месяца в городе около 4 тыс. иностранцев были привлечены к адмответственности за нарушение миграционного законодательства. По решению суда за пределы РК выдворили 682 иностранца.

Напомним, ранее в Алматы по подозрению в наркопреступлении задержали двух иностранных граждан, которые были студентами вуза. Общий вес изъятых синтетических психотропных веществ составил более четырех кг.

В это же время в Международном аэропорту Алматы полицейские задержали двух граждан Китая, которые ранее были объявлены в розыск Интерполом.

Недавно из Казахстана депортировали иностранных граждан, которые в аэропорту предъявили поддельные паспорта Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089745-kak-inostrantsy-vliyayut-na-kriminogennuyu-obstanovku-v-almaty-rasskazali-v-politsii/

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