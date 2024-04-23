Как иностранцы влияют на криминогенную обстановку в Алматы, рассказали в полиции
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Около 4 тысяч иностранных граждан с начала года нарушили миграционное законодательство Казахстана. Почти 700 человек выдворили из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
С начала этого года в Алматы прибыло примерно 23 тыс. иностранцев, говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
"Миграционные потоки увеличиваются с каждым годом. Это положительно влияет на экономику, но и негативно сказывается на криминогенной обстановке в целом: количество правонарушений растет. Совершаются и тяжкие преступления.
К примеру, в Турксибском районе Алматы иностранец совершил убийство своей знакомой. А тем временем в Медеуском районе двое граждан Индии и Пакистана организовали лабораторию по изготовлению "синтетики". Не единичны случаи, когда происходят драки с участием иностранных студентов", – рассказал глава управления миграционной службы ДП Асхат Бутунчинов.
В южной столице регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Казахстана.
За последние 4 месяца в городе около 4 тыс. иностранцев были привлечены к адмответственности за нарушение миграционного законодательства. По решению суда за пределы РК выдворили 682 иностранца.
Напомним, ранее в Алматы по подозрению в наркопреступлении задержали двух иностранных граждан, которые были студентами вуза. Общий вес изъятых синтетических психотропных веществ составил более четырех кг.
В это же время в Международном аэропорту Алматы полицейские задержали двух граждан Китая, которые ранее были объявлены в розыск Интерполом.
Недавно из Казахстана депортировали иностранных граждан, которые в аэропорту предъявили поддельные паспорта Франции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089745-kak-inostrantsy-vliyayut-na-kriminogennuyu-obstanovku-v-almaty-rasskazali-v-politsii/