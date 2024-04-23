Чилиец прилетел в Алматы по работе, но женился и решил остаться (видео)

Приехавший в Казахстан гражданин Чили из-за пандемии и проблем с визой не мог вернуться домой. Прожив в Алматы пять лет, чилиец решил остаться в Казахстане навсегда, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, Биктор Окуня Ортис, сейчас проживающий в южной столице Казахстана, родом из Чили.

Мужчина прилетел в Алматы из города Сан Карлос еще в ноябре 2019 года. Хотел открыть бизнес и создать семью. Но спустя месяц у Биктора начались проблемы с продлением визы.

"У нас действовал безвизовый режим в течение 30 дней между странами, я прилетел в Казахстан изучить рынок, хотел заняться предпринимательством. Но потом начался ковид, хотел оформить рабочую визу в своей стране, но не смог выехать отсюда, никто мне не мог помочь и никто не мог принять", — рассказал гражданин Чили Биктор Окуня Ортис.

Тогда Биктор решил обратиться в юридическую контору для продления визы и соответствующих документов, но там этого так и не сделали.

За эти годы чилиец обращался в разные инстанции. Но вопрос решился только после вмешательства в дело алматинских прокуроров.

"Суд вынес решение в его пользу. Скоординировали наши уполномоченные органы, в частности, миграционную полицию, которая тоже незамедлительно без волокиты в кратчайшие сроки помогли оформить надлежащим образом соответствующие документы. Паспорт временный, а также визу", — пояснил прокурор Алмалинского района Акан Искаков.

Сообщается, что иностранцу грозила депортация и запрет на въезд в Казахстан в ближайшие 5 лет. Но, так как Биктор пытался решить все законно, наказание в виде возмещения ущерба понесет компания, нарушившая договор.

"С начала года за первый квартал мы водворили 134 человека, это получается только за 1 квартал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это двойное количество граждан выдворено за пределы Казахстана. Очень много нелегалов, нарушителей миграционного законодательства, которые приезжают сюда, соответственно, нарушают правила пребывания в области миграции", — сообщил начальник отдела миграционной службы Ермек Канагатов.

Пока решался вопрос с визой, за эти годы жизни в Алматы чилиец нашел себе постоянную работу, и даже успел создать семью, а сыну - 2 года.

Как сообщает телеканал, Биктор все проблемы с документами решил и теперь в планах — повезти семью на свою родину, в Чили, чтобы познакомить супругу и сына с родителями. А потом — обязательно вернуться в Казахстан, ведь ему полюбился город Алматы и его жители. Жить и работать он планирует здесь.

В марте сообщалось, что в Алматы более ста иностранцев депортировали за нарушение миграционного законодательства.

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