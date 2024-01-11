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"Нарушили законодательство": нелегалы из Африки депортированы из Казахстана

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Нелегалы из Африки
Нелегалы из Африки. Фото: кадр из видео polisia.kz

Нелегалы из Африки отправлены домой полицией Алматы. Они были задержаны за нарушение миграционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в Алматы 19 граждан стран африканского континента задержаны за нарушение миграционного законодательства Казахстана. Теперь их депортируют из страны.

"Данные иностранцы в период пребывания в нашей стране нарушили законодательство в сфере миграции населения, в частности, не покинули территорию Казахстана в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в депортации нелегалов помощь оказывает местный акимат. Сама депортация, как уточняется, пройдет в несколько этапов.

"Отправка следующей партии нелегалов из Африки запланирована до конца января", – уточнил начальник управления миграционной службы департамента полиции Алматы Асхат Бутунчинов.

К слову, это не первый случай, когда в Алматы выявляют нелегалов из Африки. В августе прошлого года в ходе локальных рейдов стражи порядка выявили нелегалов из Африки - 11 человек проживали в нашей стране незаконно.

В октябре прошлого года полиция Алматы сообщила о задержании 29 граждан стран Африки, нелегально проживавших в мегаполисе. Часть из них сразу же депортировали.

В декабре в МВД сообщали о том, что более 300 нелегальных мигрантов, среди которых были граждане Турции и Нигерии, выявлены в Алматы только за неделю. Часть из них выдворили из Казахстана сразу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055029-narushili-zakonodatelstvo-nelegaly-iz-afriki-deportirovany-iz-kazahstana-video/

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