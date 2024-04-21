Без вести пропавших брата и сестру до сих пор разыскивают в Семее (видео)

В Семее продолжаются поиски без вести пропавших брата и сестры Абишевых. Они вышли из дома 7 апреля и не вернулись, до сих пор их местонахождение неизвестно, передает NUR.KZ.

7 апреля около трех часов дня Алтынай Абишева, 2005 года рождения, и Абзал Абишев, 2008 года рождения, вышли из дома в поселке Восточный левый в Семее в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись.

Как сообщается в Телеграм-канале ДП области Абай, в Семее полицейскими и спасателями продолжаются поиски без вести пропавших Абишевых, которые приходятся друг другу братом и сестрой.

"Проводятся обследования в протоках реки, а также поисковые мероприятия в местах скопления молодежи", - говорится в сообщении.

Ранее полицейские распространили приметы пропавших, Алтынай: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в болоньевую куртку зеленого цвета до колен, футболку черного цвета, кроссовки черного цвета.

Приметы Абзала: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, имеется шрам под правым глазом. Был одет в безрукавку черного цвета, футболку синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.