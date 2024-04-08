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Брат и сестра пропали в Семее

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В области Абай пропали брат и сестра
Без вести пропавшие. Фото: ДП области Абай

Стражи порядка обратились к местным жителям с просьбой оказать содействие в поиске без вести пропавших молодых людей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, пропали Алтынай Абишева, родившаяся 10 июня 2005 года, и Абзал Абишев, родившийся 28 января 2008 года.

7 апреля 2024 года около трех часов дня они вышли из дома в поселке Восточный левый в Семее в неизвестном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Алтынай: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в болоньевую куртку зеленого цвета до колен, футболку черного цвета, кроссовки черного цвета.

Приметы Абзала: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, имеется шрам под правым глазом. Был одет в безрукавку черного цвета, футболку синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

"Если вам известно местонахождение подростков на фото, просьба сообщить по телефону 102", - обратились в ДП области Абай.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080973-brat-i-sestra-propali-v-semee/

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