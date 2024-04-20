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Воскресный полумарафон в Алматы: более 60 автобусов изменят схему движения

Опубликовано:

Мужчина бежит
Спорт. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

В Алматы 21 апреля состоится полумарафон. В связи с мероприятием будут изменены маршруты десятков автобусов, а часть дорог перекроют временно для движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

21 апреля состоится Алматинский полумарафон. Более 8 тысяч участников стартуют от парка первого президента по проспекту аль-Фараби и финишируют на Центральном стадионе.

В этом году полумарафон пройдет в седьмой раз. В его рамках пройдет чемпионат мира по бегу среди спортсменов с нарушениями интеллектуального развития, в котором примут участие спортсмены из 8 стран.

В 2024 году на старте будет представлено 4 дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден. В полумарафоне могут принять участие все желающие старше 18 лет. На остальные дистанции соревнования допускаются участники с 15 лет.

В связи с мероприятием в Алматы будет перекрыто движение на следующих участках:

  • по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Навои с 00:00 до 11:00 21 апреля. Южная сторона будет открыта;
  • по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Мустафина до пр. Назарбаева с 06:45 до 09:10. Южная сторона будет свободна для передвижения;
  • на участке дороги пр. Сейфуллина от пр. аль-Фараби до пр. Абая с 07:10 до 08:30;
  • по южной стороне пр. Абая от ул. Саина и до ул. Байтурсынова с 08:10 до 10:40. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта;
  • по южной стороне пр. Абая от ул. Сейфуллина и до ул. Байтурсынова с 07:20 до 09:00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта;
  • по восточной стороне ул. Саина от пр. аль-Фараби и до пр. Абая с 08:00 до 09:40. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

До 11:00 21 апреля вносятся корректировки в схему 66 маршрутов:

  • №4 – в восточном направлении: ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Толе би – ул. Брусиловского – далее по схеме. В обратном направлении: ул. Тургут Озала – пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – далее по схеме;
  • №15 – в северном направлении: ул. Исиналиева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме. В обратном направлении: пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – далее по схеме;
  • №18 – в южном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В обратном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Байтурсынова – далее по схеме;
  • №19 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Сатпаева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Жарокова – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – далее по схеме;
  • №22 – в северном направлении: ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Муканова – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – далее по схеме;
  • №25 – в восточном направлении: ул. Момышулы – ул. Жубанова – ул. Отеген батыра – ул. Толе би – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №28 – в северном направлении: пр. Дулати – разворот на ул. Утегенова, в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме. Перенос контрольной точки на ул. Утегенова;
  • №30 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина – далее по схеме, в обратном направлении: пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Жарокова – далее по схеме;
  • №31 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Утепова –ул. Жарокова – далее по схеме;
  • №32 – в восточном направлении: пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Желтоксан – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова – ул. Мустафина – ул. Саина – далее по схеме;
  • №34 – в восточном направлении: пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – далее по схеме;
  • №37 – в южном направлении: пр. Алтынсарина – пр. Абая – до остановочного пункта Момышулы/Абая, в обратном направлении – остановочный пункт Момышулы/Абая – ул. Момышулы – ул. Толе би – далее по схеме, перенос КП на Момышулы/Абая;
  • №38 – пр. аль-Фараби – ул. Толе би – пр. Достык – пр. Абая – ул. Саина – далее по схеме;
  • №38а – ограничено движение до 11:00;
  • №44 – в западном направлении: пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №45 – в южном направлении: ул. Утеген батыра – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – ул. Толе би – ул. Утеген батыра – далее по схеме.
  • №55 – в восточном направлении: пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – пр. Абая, в обратном направлении – без изменений;
  • №56 – в северном направлении: ул. Ауэзова – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Ауэзова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Ауэзова – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – далее по схеме;
  • №57 – в южном направлении: ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.
  • №59 – в южном направлении: ул. Утеген батыра – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Берегового – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Щепкина – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №62 – в северном направлении: пр. аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – ул. Байзакова – ул Сатпаева – ул. Манаса – ул. Жандосова – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
  • №63 – ограничено движение до 11:00;
  • №63а – ограниченодвижение до 11:00;
  • №65 – в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №66 – в западном направлении: пр. Абая – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Толе би – ул. Момышулы - ул. Шаляпина – ул. Сатпаева - ул. Муканова - ул. Курмангазы – пр. Достык - далее по схеме;
  • №67 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Мустафина – разворот на ул. Саина – далее по схеме;
  • №70 – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – пр. Гагарина – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее движение в обратном направлени: перенос КП на остановочный пункт ул. Шевченко, в обратном направлении начало движения с КП "ул. Шевченко";
  • №72 – в западном направлении: пр. Абая – до КП "мкр №3" (северная сторона), в обртаном направлении: пр. Абая – ул. Саина – ул. Кабдолова – далее по схеме;
  • №77 – в северном направлении: пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Жандосова - ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №79 – в западном направлении: пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Берегового – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова, в обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева - дале по схеме;
  • №80 - в южном направлении: ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Манаса – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Манаса – далее по схеме;
  • №81 – в южном направлении: ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Кожабекова, в обратном направлении: ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • № 86 – в южном направлении: ограничить до пр. Абая, перенос КП на ОП "Драмтеатр им. Лермонтова", в обратном направлении: начало движения с КП "Драмтеатр им. Лермонтова" – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева – далее по схеме;
  • №92 – в западном направлении без изменений, в обратном направлении: ул. Момышулы – ул. Толе би – ул. Желтоксан – далее по схеме;
  • №95 – в восточном направлении: ул. Момышулы – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении: пр. Достык – пр. Абая – ул. Момышулы – далее по схеме;
  • №98 – в западном направлении: ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова разворот на Рыскулбекова, в обратном направлении – ул. Рыскулбекова – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Абылай хана – далее по схеме;
  • №101 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова - ул. Жарокова - далее по схеме;
  • №103 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева –ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Алтынсарина – далее по схеме;
  • №104 – в южном направлении: ул. Саина – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Рыскулова, далее по схеме;
  • №109 – в южном направлении пр. Абая – ул. Саина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы далее по схеме, в обратном направлении: начало с КП "Микрорайон Мамыр-1" - ул. Шаляпина – ул. Момышулы – пр. Рыскулова – далее по схеме;
  • №116 – в южном направлении: ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Айманова – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Гагарина – далее по схеме;
  • №118 – в восточном направлении: ул. Саина разворот перед ул. Маргулана – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №119 – в северном направлении: ул. Аскарова - ул. Садыкова – ул. Мустафина – ул. Сулейменова – ул. Токтабаева – ул. Щепкина – ул. Берегового – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Берегового – ул. Щепкина – ул. Токтабаева – ул. Сулейменова – ул. Мустафина – ул. Садыкова – ул. Аскарова;
  • №121 – в северном направлении: (ОП Орбита-2) ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении: пр. Достык – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина, перенос КП на ОП "Орбита-2";
  • №123 – в северном направлении без изменений, в обратном направлении: ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Манаса – ул. Кожабеков – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №124 – в южном направлении: ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – КП «ул. Ауэзова», в обратном направлении - начало движения с КП - ул. Ауэзова – ул. Габдуллина – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – далее по схеме;
  • №127 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Жарокова далее по схеме;
  • №128 – в восточном направлении: пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина далее по схеме;
  • №135 – в южном направлении: ул. Розыбакиева - ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Мустафина – разворот ул. Мустафина – конечный пункт "мкр. Орбита-2", в обратном направлении – ул. Мустафина – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №137 - в западном направлении: ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – далее по схеме;
  • №205 – в южном направлении: ул. Наурызбай батыра – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении: ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Желтоксан – далее по схеме;
  • №209 – в восточном направлении: начало движения КП "Курмангазы/Байтурсынова" – ул. Масанчи – ул. Шевченко – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Курмангазы – далее в обратном направлении;
  • №210 – в восточном направлении – начало движения КП "Курмангазы/Байтурсынова" – ул. Масанчи – ул. Шевченко – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Курмангазы – далее в обратном направлении;
  • №211 – пр. Дулати – разворот на ул. Утегенова – далее движение в обратном направлении;
  • №212 – в восточном направлении – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова, в обратном направлении начало движения с ТРЦ Almaty Mall;
  • №224 – в восточном направлении – начало движения КП «Курмангазы/Байтурсынова» – ул. Масанчи – ул. Шевченко – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Курмангазы – далее в обратном направлении;
  • №120а – ул. Тургут озала – ул. Толе би – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №120 – без изменений;
  • №4 – в западном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - ул. Толе би - ул. Тургут Озала - далее по схеме;
  • №113 – в западном направлении – ул. Шевченко – ул. Муканова – Ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Сатпаева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – далее по схеме.

Что касается троллейбусов, завтра до 11:00 будет ограничено движение маршрутов:

  • №1;
  • №11;
  • №12;
  • №19;
  • №25;
  • №5;
  • №6;
  • №7;
  • №9.

Как сообщается на официальном сайте Almaty marathon, "Almaty Half Marathon" 2024 – ежегодное беговое соревнование с дистанциями 21 км 97,5 м, 10 км и скандинавская ходьба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088167-voskresnyy-polumarafon-v-almaty-bolee-60-avtobusov-izmenyat-shemu-dvizheniya/

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