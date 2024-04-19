Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Наводнение в Дубае: Air Astana обратилась к казахстанцам

Опубликовано:

Дубай
Дубай. Иллюстративное фото: pexels.com

В Дубае из-за наводнения до сих пор ограничена работа аэропорта – представители Air Astana вновь сообщили об отмене рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"В связи с ограничениями аэропорта Дубая Air Astana вынуждена отменить дополнительные рейсы от 19 апреля КС 8970/8980 "Алматы-Дубай-Алматы", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пассажирам доступен полный возврат билетов или перебронирование по месту приобретения.

"Рейс КС 205 "Астана-Дубай" задерживается предварительно до 19:00 по времени Астаны. Просим следить за статусом рейса на сайте авиакомпании", – добавили в Air Astana.

Напомним, в начале недели в Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде утопают даже взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Позже стало известно, что проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

Авиакомпании уже неоднократно переносили рейсы в Дубай и из него, так как аэропорт мегаполиса ввел ограничения в связи с наводнениями.

Также мы писали о том, что в Дубае во время урагана оказались известные казахстанские блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087879-navodnenie-v-dubae-air-astana-obratilas-k-kazahstantsam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.