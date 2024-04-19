Наводнение в Дубае: Air Astana обратилась к казахстанцам

В Дубае из-за наводнения до сих пор ограничена работа аэропорта – представители Air Astana вновь сообщили об отмене рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"В связи с ограничениями аэропорта Дубая Air Astana вынуждена отменить дополнительные рейсы от 19 апреля КС 8970/8980 "Алматы-Дубай-Алматы", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пассажирам доступен полный возврат билетов или перебронирование по месту приобретения.

"Рейс КС 205 "Астана-Дубай" задерживается предварительно до 19:00 по времени Астаны. Просим следить за статусом рейса на сайте авиакомпании", – добавили в Air Astana.

Напомним, в начале недели в Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде утопают даже взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Позже стало известно, что проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

Авиакомпании уже неоднократно переносили рейсы в Дубай и из него, так как аэропорт мегаполиса ввел ограничения в связи с наводнениями.

Также мы писали о том, что в Дубае во время урагана оказались известные казахстанские блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева.