"Время неприкасаемых давно прошло": адвокат высказался о суде по делу Куандыка Бишимбаева

Член Коллегии адвокатов Астаны Жандос Туяков порассуждал о новом законе против бытового насилия в Казахстане, а также выразил мнение по поводу изменений в сфере защиты прав человека, передает NUR.KZ.

За делом экс-министра Куандыка Бишимбаева, которое сегодня разбирают в суде Астаны, следят тысячи казахстанцев и сотни жителей иностранных государств. Сделать это позволяет онлайн-трансляция заседаний. Организовали ее представители Верховного суда Казахстана.

Какую роль играет беспрецедентная открытость данного судебного процесса для всей судебной системы РК? И какие значимые изменения произошли в нашей стране в сфере защиты прав человека за последнее время? Свое мнение по этим и ряду других вопросов выразил адвокат Коллегии адвокатов Астаны Жандос Туяков.

Жандос Есенкулович, организована онлайн-трансляция всех заседаний по делу Бишимбаева. За ней наблюдают не только в нашей стране, но и граждане других государств. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Какое влияние оказывает данный судебный процесс на открытость судебной системы Казахстана?

Как известно, Верховный суд, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Куандыка Бишимбаева, принял решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу. Хочу отметить нацеленность руководства Верховного суда Республики Казахстан на проведение судебных процессов на основе принципов законности, открытости и гласности, тем самым обеспечивая общественный контроль, в связи с чем можно констатировать факт открытости судебной системы в целом. Как вы знаете, в кратчайшие сроки организована необходимая материально-техническая база для трансляции, обеспечен беспрепятственный доступ СМИ.

Можно ли назвать в связи с гласностью суд над экс-министром самым громким процессом в РК?

Вряд ли можно охарактеризовать данный процесс как самый громкий в Казахстане, были дела и громче, и значительней по фигурантам. Здесь, скорее всего, два фактора играют ключевую роль, первый – это личность подсудимого, в недавнем прошлом государственного деятеля – министра национальной экономики и руководителя холдинга "Байтерек", а второе – это, конечно, то, что вменяемые Бишимбаеву обвинения являются лакмусовой бумажкой нынешнего состояния в нашем обществе вопросов противодействия домашнему или семейному насилию в отношении женщин.

И на этом фоне действительно в связи со значительной резонансностью противоправных деяний со стороны подсудимого руководством Верховного суда принято такое решение – обеспечить беспрецедентную публичность процесса. Я согласен с тем, что публичность процесса, которую мы можем наблюдать в интернете, действительно беспрецедентная.

Какие вы можете отметить изменения, происходящие в системе защиты прав человека у нас в Казахстане?

На днях глава государства подписал закон, регулирующий вопросы прав женщин и безопасности детей. Во всем прогрессивном мире любое насилие против личности — это уголовное правонарушение. У нас в РК менее тяжкие формы насилия в отношении любого лица были декриминализованы в 2017 году — побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а с 2019 года штрафы были заменены на письменное предупреждение, если насилие совершается в отношении членов семьи, в том числе в отношении бывших супругов. Однако нынешние изменения вносят в Уголовный кодекс следующие ужесточения:

уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои перенесена из КоАП в УК;

исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 109-1 ("Побои") кодекса;

за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;

устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;

вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.

О чем, по вашему мнению, говорит тот момент, что Касым-Жомарт Токаев поручил взять дело Бишимбаева на особый контроль?

Как известно, глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. Он считает, что в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство.

Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей. Насколько я помню, на этом фоне он поручил руководству МВД, судов и прокуратуры взять на контроль данное дело. В рамках проводимых реформ судебной и правоохранительной систем, на фоне проблем с законом, насилием в отношении женщин и детей, а также обещаний реформ, которые ждет общество и которые очень медленно реализуются на практике, считаю, что данный процесс должен четко и ясно показать, что время неприкасаемых давно прошло. Мы все равны перед законом в нашей стране вне зависимости от того, являешься ли ты представителем элиты или обычным гражданином.

Какое, на ваш взгляд, имеет значение открытость судебных процессов для судебной практики Казахстана?

Бытует мнение, что суд – это зрелищный процесс, куда можно прийти удовлетворить свое любопытство. Это мнение сформировано с помощью фильмов, книг. Неудивительно, ведь суд это действительно очень эмоциональное действие. Но на самом деле, считаю, что в праве открытости судебного процесса заложен более глубокий смысл. В первую очередь это право человека, которого судят. Оно заключается в том, что люди, сторонние наблюдатели, видят, как проходит эта процедура. А для участника процесса это гарантия того, что процесс будет происходить надлежащим образом, поскольку ход процесса и его результаты транспарентны, прозрачны.

Именно так и говорится в комментариях к международным договорам: гласность и публичность – это гарантии транспарентности судопроизводства. Это значит, что суд и участвующие в нем лица будут стараться добросовестно и в строгом соответствии с законом выполнять все процедуры, потому что их действия будут контролироваться обществом, а это значимо для лиц, участвующих в суде. Открытость судебных процессов – это также право общества убедиться, что правосудие в государстве работает надлежащим образом. Благодаря этому праву процесс будет подконтролен обществу, а суды будут верно выполнять свои функции.