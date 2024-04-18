Пятерых школьников из Талгара увезли с уроков на "скорой". Родители винят во всем запах краски

В Алматинской области пятерых учеников увезли на "скорой" в больницу. Родители считают, что дети отравились запахом краски, передает телеканал "Алматы".

На свое состояние дети начали жаловаться прямо посреди уроков. Их увезли в больницу.

Родители считают, что причина недомогания - в отравлении запахом краски. О покраске кабинетов, с их слов, их никто не предупредил.

По данным телеканала, школьники несколько часов сидели в помещениях с токсичным запахом. Отмечается, что запах был настолько сильным, что ощущался даже в спортзале школы, где, вероятно, надышавшись химикатами, отравился семиклассник.

Недавно назначенный директор обвинения в свой адрес отрицает. Единственной ошибкой она признает то, что не сообщила родителям.

По ее словам, она хотела скорее провести ремонт, а кабинет должен был быстро проветриться в прохладную погоду.

"Кабинет, в котором учились школьники нулевых классов, был очень грязным. Я хотела лишь одного - чтобы детям было удобно, и они сидели в чистом кабинете. Покрасили в пятницу, а детей запустили лишь вчера. Покрасили за счет средств спонсоров.

И мой минус в том, что я не сообщила об этом родителям", - сказала директор общеобразовательной школы №15 села Жалкамыс Гульназ Алигожаева.

По данным областного управления здравоохранения, в местную поликлинику обратились 5 школьников с жалобами на тошноту, головную боль и головокружение.

"После прохождения медицинского обследования трое школьников были отправлены домой. А двое были доставлены в приемное отделение Талгарской районной больницы в связи с ухудшением их состояния.

Ребенок 2010 года рождения прошел дополнительное обследование в областной детской клинической больнице и был направлен на амбулаторное лечение по месту жительства", - рассказала руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Алматинской области Ляйлим Аубакирова.

Тем временем в районном отделе образования уже начали внутреннее расследование. По их словам, в отношении директора примут необходимые меры.

"Сейчас проводим внутреннее расследование. В том числе узнаем откуда были взяты средства. Взяли у директора объяснительную, провели собрание с учителями, позвали автора, записавшего видео.

Направим это все руководителю отдела образования и примем необходимые меры согласно Трудовому кодексу", - сообщили в ведомстве.

Похожая ситуация произошла в феврале в Туркестанской области - здесь произошло массовое отравление школьников и учителей. В прокуратуре сообщали, что начали проверку.

При этом позже в Министерстве просвещения заявили, что отравления не было, а дети "почувствовали дискомфорт" из-за запаха краски.

"Была вызвана скорая помощь. Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой", - заявили в ведомстве.

Однако позже директора школы отстранили от работы, а по факту отравления отравления учащихся и учителей школы было начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 УК РК, то есть несоблюдение гигиенических санитарных правил, повлекшее массовое отравление.

Добавим, что согласно статье 304 УК РК, нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - говорится в тексте Уголовного кодекса.