Горожане устроили потасовку в пункте выдачи помощи в Петропавловске

В пункте выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям Петропавловска между двумя мужчинами случилась потасовка. Одного из них наказали, передает Петропавловск.news.

Как пишет издание, участниками конфликта стали двое мужчин 30 и 37 лет. Последний решил снять на видео процесс раздачи гуманитарной помощи пострадавшим горожанам. Первому это не понравилось и он попросил прекратить видеосъемку.

37-летний петропавловец, как пишет издание, отказался сделать это и ударил оппонента. Правоохранители расценили его действия как мелкое хулиганство и возбудили по данному факту административное производство.

В итоге вчера суд назначил горожанину наказание в виде административного ареста на 15 суток.