Горожане устроили потасовку в пункте выдачи помощи в Петропавловске
Опубликовано:
В пункте выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям Петропавловска между двумя мужчинами случилась потасовка. Одного из них наказали, передает Петропавловск.news.
Как пишет издание, участниками конфликта стали двое мужчин 30 и 37 лет. Последний решил снять на видео процесс раздачи гуманитарной помощи пострадавшим горожанам. Первому это не понравилось и он попросил прекратить видеосъемку.
37-летний петропавловец, как пишет издание, отказался сделать это и ударил оппонента. Правоохранители расценили его действия как мелкое хулиганство и возбудили по данному факту административное производство.
В итоге вчера суд назначил горожанину наказание в виде административного ареста на 15 суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086076-gorozhane-ustroili-potasovku-v-punkte-vydachi-pomoschi-v-petropavlovske/