В Казахстане ужесточили наказание за бытовое насилие: в ООН сделали заявление
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Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие - на это отреагировали в ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
В ООН выразили признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия.
Новый закон, по словам Микаэлы Фриберг-Стори, "знаменует собой значительный шаг на пути к искоренению всех форм гендерного насилия. Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин, детей и уязвимых групп населения от бытового насилия".
Постоянный координатор ООН отметила, что, ведя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан дает понять, что такое поведение неприемлемо, а виновные будут привлечены к ответственности по закону.
"Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, получат доступ к правосудию и службам поддержки, чтобы восстановить свою жизнь", – сказала она.
По ее словам, ООН готова поддержать Казахстан в его усилиях по искоренению гендерного насилия и продвижению культуры уважения, равенства и достоинства для всех своих граждан.
Поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены главой государства в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года.
"Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. В заседаниях палат парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Национального центра по правам человека и уполномоченный по правам ребенка", — уточнили сегодня в пресс-службе Акорды.
Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:
- криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
- предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
- созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
- законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
- введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
- введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
- впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
- установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
- в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085359-v-kazahstane-uzhestochili-nakazanie-za-bytovoe-nasilie-v-oon-sdelali-zayavlenie/