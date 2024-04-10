Контейнеры из Кыргызстана без причин задерживали сотрудники КТЖ

Факт злостного нарушения прав предпринимателя со стороны структурного подразделения АО "НК "КТЖ" выявили сотрудники Алматинской транспортной прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Как сообщается, руководством вагонного депо неправомерно задерживались транзитные контейнеры с сухофруктами предпринимателя из Кыргызстана.

В качестве причины отцепки вагонов указывалось их техническое непригодное состояние.

Тем не менее надзорным органом установлено, что у сотрудников железнодорожной организации отсутствовали фактические основания для удержания данного груза - вагоны находились в исправном состоянии и своевременно прошли все ремонтные работы.

"По акту надзора транспортной прокуратуры, незаконно удержанные контейнеры иностранного субъекта бизнеса отправлены по своему маршруту, начисленная сумма за простой вагонов отменена. Кроме того, виновное должностное лицо - заместитель директора Алматинского эксплуатационного вагонного депо освобожден от занимаемой должности, а первый руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что похожая история произошла в прошлом году.

Уголовное дело за препятствование бизнесу в центральном аппарате АО "КТЖ" завела Главная транспортная прокуратура. Тогда ущерб оценили в 1,5 млрд тенге.

А два года назад был выявлен факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО "НК "КТЖ". Сообщалось, что он на системной основе осуществлял незаконный сбор денежных средств с работников. Судом был вынесен обвинительный приговор.